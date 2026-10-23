Panipat News: पैराफ्रेजिंग प्रतियोगिता में आस्था और दिया ने मारी बाजी

पानीपत। आईबी पीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की ओर से बीए चौथे वर्ष ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए ऑन-स्पॉट पैराफ्रेजिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें आस्था और दिया ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंजलि और अंशुल द्वितीय जबकि ईशा और क्रिष्का तृतीय स्थान पर रही।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि पैराफ्रेजिंग केवल शब्द बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी विचार को गहराई से समझकर मौलिक रूप में अभिव्यक्त करने का कौशल है। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. नीलम ने कहा कि पैराफ्रेजिंग साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है।