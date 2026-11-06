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Panipat News: मां का प्लॉट बेचने का दबाव बना कर विवाहिता को घर से निकाला

Fri, 06 Nov 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:33 AM IST
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A married woman was driven out of her home after being pressured to sell her mother's plot of land.
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर कार, सोने के जेवरात और नकदी की मांग करने तथा उसकी मां का प्लॉट बेचकर रकम लाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर घर से निकालने और खाने में हानिकारक पदार्थ मिलाने की शिकायत दी है।
विवाहिता के अनुसार, उसकी शादी मई 2025 में हुई थी। कुछ माह बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी। रिश्तेदारों की पंचायत और महिला थाने व मेडिएशन सेंटर में सुलह के प्रयास विफल होने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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आरोप है कि जून में उसके साथ मारपीट कर मां का प्लॉट अपने नाम करवाने का अल्टीमेटम देते हुए घर से निकाल दिया गया। थाना प्रभारी जगमिंद्र ने बताया कि दहेज प्रताड़ना और मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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