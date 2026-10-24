फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   A grand fair and a prize-awarding wrestling tournament will be held today at the Shakumbhari Devi Temple in Adhami village.

Panipat News: अधमी गांव के शकुंभरी देवी मंदिर में आज होगा विशाल मेला और इनामी दंगल

Sat, 24 Oct 2026 06:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
A grand fair and a prize-awarding wrestling tournament will be held today at the Shakumbhari Devi Temple in Adhami village.
शकुंभरी देवी माता मंदिर में विशाल मेले व इनामी दंगल के बारे जानकारी देते आयोजक। संवाद
सनौली। अधमी गांव स्थित शकुंभरी देवी माता मंदिर में चौदस पर्व पर रविवार को विशाल मेले व इनामी दंगल का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञापन

समाजसेवी एवं दंगल आयोजक कमेटी के सदस्य राजू रावल ने शनिवार को बैठक में इसको अंतिम रूप दिया। उन्हाेंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के बाद मेले और दंगल का आयोजन हो रहा है।

दंगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के ख्याति प्राप्त पहलवान जोर आजमाइश करेंगे। विजेता पहलवानों को यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल व क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन

11
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed