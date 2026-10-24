Panipat News: अधमी गांव के शकुंभरी देवी मंदिर में आज होगा विशाल मेला और इनामी दंगल

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समाजसेवी एवं दंगल आयोजक कमेटी के सदस्य राजू रावल ने शनिवार को बैठक में इसको अंतिम रूप दिया। उन्हाेंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के बाद मेले और दंगल का आयोजन हो रहा है।दंगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के ख्याति प्राप्त पहलवान जोर आजमाइश करेंगे। विजेता पहलवानों को यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल व क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।11