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Panipat News: सरकारी नंबर प्लेट और भारत सरकार नाम के स्टीकर लगी कारों में घूम रहे पिता-पुत्र गिरफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
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A father and son have been arrested while driving in cars bearing government number plates and stickers reading "Government of India."
पुलिस की गिरफ्त में भारत सरकार और पीबीएमएम ​मिनीस्ट्री लिखी हुई कार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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समालखा। हथवाला रोड स्थित एसएफसी होटल के पीछे सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने कृष्णा कॉलोनी निवासी राहुल और उसके पिता राजबीर उर्फ राजू को दो गाड़ियों (अर्टिगा और सियाज) समेत गिरफ्तार किया है।
ट्रैफिक जोन प्रभारी सतीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह हथवाला रोड पुल के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि राहुल अपनी मारुति अर्टिगा कार पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर खुद को सरकारी अधिकारी बताता है और लोगों पर रौब जमाता है।
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पुलिस के मुताबिक, अर्टिगा कार के पीछे बंपर पर भारत सरकार लिखा था। सियाज की डिग्गी पर भारत सरकार और पीबीएसएम मिनिस्ट्री लिखा मिला। दोनों वाहनों के आगे-पीछे लाल रंग की प्लास्टिक प्लेटें लगी थीं, जिन पर पीले रंग से सरकारी विभाग का नाम लिखा था। जांच में अर्टिगा राहुल और सियाज राजबीर के नाम पर पंजीकृत मिली।
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थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि नंबर प्लेट और स्टीकर कहां से तैयार कराए गए और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 अक्तूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

पकौड़े बेचने से लेकर सत्संगों तक पहुंचा राजबीर का काम : पुलिस के अनुसार, राजबीर पहले काठ मंडी में पकौड़े बेचता था। इसके बाद हलवाई का काम किया और शादियों में भी काम करता रहा। बाद में समाज सेवा समिति रोड पर हलवाई की दुकान और जीटी रोड पर चाप की दुकान चलाने लगा। इसके बाद वह झाड़-फूंक और सत्संगों से जुड़ा।
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