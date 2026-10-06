Panipat News: एक घंटे पहले बंद कराया पंजीकरण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को अवकाश होने से सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में सामान्य दिनों से करीब 250 मरीज ज्यादा आए। इसके चलते सुबह से दोपहर दो बजे तक मरीजों की लाइन लगी रही लेकिन दोपहर तक भीड़ बढ़ गई।कई मरीज बिना पर्ची के ही चिकित्सक के पास जांच के लिए पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ मरीजों को फार्मेसी पर पूरी दवा न मिलने से निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ रही हैं।सेक्टर-11 निवासी राज ने बताया कि उन्हें रविवार से सिर में दर्द हो रहा है। इससे वे सुबह आठ बजे ही चिकित्सक से जांच कराने के लिए आई। चिकित्सक ने जांच कर तीन दवा लिखी लेकिन फार्मेसी पर एक दवा ही मिली और दो दवा उन्हें बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ी।इस संबंध में सीएमओ डॉ. विजय मलिक ने कहा कि चिकित्सकों को ओपीडी के पूरे समय जांच करने के आदेश दिए गए हैं। यदि पंजीकरण की समस्या हो रही है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पहले पंजीकरण बंद कराने की भी जांच करवाई जाएगी।मेरे पति सचिन का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। हम सोमवार को पट्टी बदलवाने और चिकित्सक से जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। करीब 12 बजे अस्पताल में पंजीकरण कराने के लिए लाइन में लगे। एक घंटा लाइन में लगने के बाद नंबर आया। तब तक चिकित्सक ने पंजीकरण की पर्ची ही बंद हो गई थी। पंजीकरण न होने से चिकित्सक से जांच कराने के लिए बार-बार चिकित्सक कक्ष के चक्कर काटने पड़े। चिकित्सक ने अगली बार पर्ची बनवाकर लाने की बात कहकर जांच की। -मीना देवी, हरि नगर