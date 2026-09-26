Panipat News: आर्य कॉलेज में किया 85 यूनिट रक्तदान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:57 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:57 AM IST
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पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में शुक्रवार को रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवकों और स्टाफ सदस्यों ने 85 यूनिट रक्तदान किया। हैदराबादी हॉस्पिटल से डॉ. भारत जिंदल और डॉ. देव छोकरा ने शिविर में शिरकत कर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने कहा कि कॉलेज विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रयासरत है।
एनएसएस प्रभारी डॉ. विजय सिंह ने कहा कि रक्तदान शिविर से विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं की भावना मजबूत हुई। इस मौके पर डॉ. मीनल तालस और डॉ. मनीषा नागपाल मौजूद रहीं।
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एनएसएस प्रभारी डॉ. विजय सिंह ने कहा कि रक्तदान शिविर से विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं की भावना मजबूत हुई। इस मौके पर डॉ. मीनल तालस और डॉ. मनीषा नागपाल मौजूद रहीं।
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