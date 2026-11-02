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Panipat News: राजकीय महिला कॉलेज की 60 छात्राओं ने किया चंडीगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण

Mon, 02 Nov 2026 06:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:32 PM IST
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60 students from the Government Women's College went on an educational trip to Chandigarh.
मतलौडा। राजकीय महिला कॉलेज मतलौडा की 60 छात्राओं ने प्राचार्य डॉ. जरनैल सिंह सहरावत के दिशा-निर्देशों में चंडीगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण किया। इसका उद्देश्य छात्राओं को प्रदेश की राजधानी के प्रमुख स्थलों से परिचित कराना और उनके ज्ञान व आत्मविश्वास को बढ़ाना था। ग्रामीण परिवेश की छात्राओं के लिए यह यात्रा नए अनुभव हासिल करने का अवसर बनी। छात्राओं ने भ्रमण को आनंददायक और ज्ञानवर्धक बताया। भ्रमण का प्रबंधन डॉ. दीपक घणघस ने किया। उनके साथ डॉ. राखी, पूनम राठी और सहायक यशपाल सुख भी मौजूद रहे।
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