Panipat News: राजकीय महिला कॉलेज की 60 छात्राओं ने किया चंडीगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:32 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:32 PM IST
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मतलौडा। राजकीय महिला कॉलेज मतलौडा की 60 छात्राओं ने प्राचार्य डॉ. जरनैल सिंह सहरावत के दिशा-निर्देशों में चंडीगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण किया। इसका उद्देश्य छात्राओं को प्रदेश की राजधानी के प्रमुख स्थलों से परिचित कराना और उनके ज्ञान व आत्मविश्वास को बढ़ाना था। ग्रामीण परिवेश की छात्राओं के लिए यह यात्रा नए अनुभव हासिल करने का अवसर बनी। छात्राओं ने भ्रमण को आनंददायक और ज्ञानवर्धक बताया। भ्रमण का प्रबंधन डॉ. दीपक घणघस ने किया। उनके साथ डॉ. राखी, पूनम राठी और सहायक यशपाल सुख भी मौजूद रहे।
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