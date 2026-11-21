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धमीजा कॉलोनी निवासी एक महिला ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय बेटी 19 नवंबर को घर से बिना बताए कहीं चली गई। तहसील कैंप थाना प्रभारी बंसीलाल ने बताया कि मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

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पानीपत। नूरवाला क्षेत्र की धमीजा कॉलोनी से 24 वर्षीय युवती के घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों के अपने स्तर पर तलाश करने के बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं लगा।