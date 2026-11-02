फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   10 Anganwadi workers honored for their outstanding work in the 'Smart Anganwadi' program

Panipat News: स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मानित

Mon, 02 Nov 2026 06:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:43 PM IST
विज्ञापन
10 Anganwadi workers honored for their outstanding work in the 'Smart Anganwadi' program
सम्मानित करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एडीसी अंकित चौकसे। स्रोत : विभाग
-एडीसी अंकित चौकसे ने प्रशस्ति पत्र देकर किया पुरस्कृत
विज्ञापन

पानीपत। जिले में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्मानित किया। उन्होंने स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और नौनिहालों की प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दिया है।
एडीसी अंकित चौकसे ने कहा कि बच्चों के जीवन के शुरुआती साल उनकी वैचारिक और मानसिक बुनियाद मजबूत करने में सबसे अहम होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों के भरण-पोषण या देखभाल की जगह नहीं हैं, बल्कि यह उनकी शिक्षा और सामाजिक विकास का पहला पड़ाव हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभा रही हैं।
विज्ञापन

वे बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षण गतिविधियों को अपनाएं। इससे बच्चे बिना किसी मानसिक दबाव के सहज और आनंदपूर्ण माहौल में सीख सकें। स्कूल जाने से पहले बच्चों को आवश्यक व्यावहारिक और शैक्षणिक तैयारी मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सिमरन ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
23
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed