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Panchkula News: विश्वकर्मा मंदिर में 9 को पूजा और भंडारा

Mon, 02 Nov 2026 01:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:58 AM IST
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Worship and feast on 9th at Vishwakarma temple
बरवाला। पंचकूला मार्ग स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में 9 नवंबर को विश्वकर्मा सभा बरवाला की ओर से भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में विशेष पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभा के प्रधान राजबीर धीमान और उपप्रधान रजनीश धीमान ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा को कारीगरों और शिल्पकारों का आराध्य देव माना जाता है। इस पावन अवसर पर कारीगर अपने औजारों और कार्यस्थलों की पूजा कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से परिवार और मित्रों सहित कार्यक्रम में पहुंचकर पूजा-अर्चना में भाग लेने तथा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की। संवाद
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