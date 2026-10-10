फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Witness to be re-examined over contradictory statements in bribery case.

Panchkula News: रिश्वत में गवाह के विरोधाभासी बयानों पर दोबारा होगी पूछताछ

Sat, 10 Oct 2026 02:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Witness to be re-examined over contradictory statements in bribery case.
पंचकूला। चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष सिंगला से जुड़े 1.20 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अभियोजन को गवाह सुमित कुमार से दोबारा पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ट्रैप कार्रवाई और रिश्वत की रकम बरामद होने को लेकर गवाह के बयानों में विरोधाभास सामने आए हैं। ऐसे में इन बिंदुओं पर उससे दोबारा सवाल किए जा सकते हैं।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 मई 2018 को सीबीआई की ट्रैप कार्रवाई के दौरान सुमित कुमार ने केमिकल लगे नोटों को संभालने और आशीष सिंगला के कार्यालय में मेज की दराज से रिश्वत की रकम बरामद होने की बात कही थी। हालांकि, 29 सितंबर 2026 को जिरह के दौरान गवाह ने कहा कि वह आरोपी के कार्यालय के अंदर गया ही नहीं था और बाहर मौजूद था। उसने शिकायतकर्ता विजेंद्र को सीबीआई टीम को रकम सौंपते हुए देखने से भी इन्कार कर दिया। गवाह के बयानों में आए इस अंतर के बाद अभियोजन ने दोबारा पूछताछ की अनुमति मांगी थी। बचाव पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इसके जरिए अभियोजन अपने मामले की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह से दोबारा पूछताछ की अनुमति दे दी। साथ ही बचाव पक्ष को भी दोबारा जिरह करने का अवसर देने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाह के किस बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए, इसका निर्णय मुकदमे के अंतिम मूल्यांकन के समय किया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed