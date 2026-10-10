Panchkula News: पंचकूला में नौ दिन गूंजेगी गरबा-डांडिया की धूम, 11 अक्टूबर को प्रवेश निशुल्क

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन बंतो कटारिया ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित उत्सव की थीम नशे से दूर अपनी सनातन संस्कृति के साथ रखी गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर भारतीय संस्कृति से जोड़ना है।पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि गरबा और डांडिया सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। महापौर श्याम लाल बंसल और शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर ने भी इसे सांस्कृतिक एकता की पहल बताया। आयोजकों ने परिवारों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने और ट्राईसिटी के लोगों से पारंपरिक परिधानों में शामिल होने की अपील की।