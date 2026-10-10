Panchkula News: पंचकूला की रामलीला में दिखेगा 3डी तकनीक का जादू, 10 युवतियां निभाएंगी अलग-अलग किरदार

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क्लब के प्रधान संजीव मनचंदा, महासचिव आकाश शर्मा और नितिन शर्मा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला का मंचन 9 से 21 अक्तूबर तक किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सीता स्वयंवर में विशेष मंच सज्जा और रंग-बिरंगी आतिशबाजी दर्शकों को आकर्षित करेगी। वहीं, रावण-जटायु का हवाई युद्ध, सीता हरण के दौरान पुष्पक विमान, मेघनाद का शक्तिबाण और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने जैसे दृश्य भी खास होंगे। 100 फुट की ऊंचाई पर ताड़का वध का मंचन भी किया जाएगा।बेटियों की भागीदारी बनेगी खास आकर्षणक्लब पदाधिकारियों नरेश मल्होत्रा और अशोक नारंग ने बताया कि इस बार दस युवतियां अलग-अलग भूमिकाएं निभा रही हैं। टीवी कलाकारों और अनुभवी रंगमंच कलाकारों की मौजूदगी से प्रस्तुति को और प्रभावशाली बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संस्कारों और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है।20 अक्तूबर को दशहरा, 21 को होगा राज्याभिषेकआयोजकों के अनुसार, 20 अक्तूबर को भव्य दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, जबकि 21 अक्तूबर को श्रीराम राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन होगा। आयोजकों को उम्मीद है कि आधुनिक तकनीक, पारंपरिक प्रसंगों और कलाकारों की प्रस्तुति को देखने के लिए पंचकूला सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचेंगे।