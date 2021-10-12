आंतरिक क्षमता को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत : सद्गुरु सुधांशु महाराज

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सद्गुरु सुधांशु महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता मौजूद है। आवश्यकता अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाने की है। भारतीय संत परंपरा ने हमेशा समाज को स्वस्थ, सकारात्मक और संस्कारवान जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उन्होंने योगिराज लाल जी महाराज और गुरु माता प्रभा जी की ओर से समाज कल्याण, स्वास्थ्य और योग के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।योगिराज लाल महाराज ने कहा कि योग आत्मिक संतुलन का मार्ग है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म, योग और सनातन संस्कृति के प्रचार की दिशा में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम में आचार्य ताराचंद शास्त्री के मार्गदर्शन में महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर के ऋषिकुमार मानस त्रिवेदी ने दीपक आसन प्रस्तुत किया। वहीं शिवांक तिवारी ने देशभक्ति कविता का पाठ किया। गुरु भक्तों ने भक्ति और योग कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।