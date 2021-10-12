Panchkula News: आम की बगिया बनेगी नेचर-फोकस्ड पार्क
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:49 AM IST
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पंचकूला। नगर निगम ने सेक्टर-20 की 24 एकड़ में फैली आम की बगिया को मेला ग्राउंड बनाने की पुरानी योजना बदल दी है। अब इसे नेचर-फोकस्ड पब्लिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां एम्फीथिएटर, लेक, डिजिटल गैलरी और जॉगिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, जबकि आम के पेड़ों और जैव-विविधता को संरक्षित रखा जाएगा। मोरों के लिए भी विशेष इंतजाम होंगे।
नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि योजना में प्राकृतिक लैंडस्केप को बरकरार रखते हुए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डिजिटल गैलरी में वीडियो डिस्प्ले होगा और इससे मेंटेनेंस के लिए राजस्व जुटाया जाएगा। साइट पर पार्किंग और सेक्टर-20 से कुंडी गांव तक पैदल कनेक्टिविटी भी विकसित होगी।
मेला ग्राउंड प्रस्ताव पर जताई थी आपत्ति
मेयर श्यामलाल बंसल ने पहले साइट को मेला ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव दिया था। स्थानीय लोगों ने पेड़ों और इकोसिस्टम पर असर की आशंका जताते हुए इसका विरोध किया था। अब निगम का जोर संरक्षण के साथ मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।
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कोट
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आम की बगिया को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए पत्र लिखा है। एनओसी के बाद कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और फिर एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा।
विनय कुमार, आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला
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नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि योजना में प्राकृतिक लैंडस्केप को बरकरार रखते हुए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डिजिटल गैलरी में वीडियो डिस्प्ले होगा और इससे मेंटेनेंस के लिए राजस्व जुटाया जाएगा। साइट पर पार्किंग और सेक्टर-20 से कुंडी गांव तक पैदल कनेक्टिविटी भी विकसित होगी।
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मेला ग्राउंड प्रस्ताव पर जताई थी आपत्ति
मेयर श्यामलाल बंसल ने पहले साइट को मेला ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव दिया था। स्थानीय लोगों ने पेड़ों और इकोसिस्टम पर असर की आशंका जताते हुए इसका विरोध किया था। अब निगम का जोर संरक्षण के साथ मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।
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कोट
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आम की बगिया को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए पत्र लिखा है। एनओसी के बाद कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और फिर एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा।
विनय कुमार, आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला