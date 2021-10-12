Panchkula News: आम की बगिया बनेगी नेचर-फोकस्ड पार्क

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नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि योजना में प्राकृतिक लैंडस्केप को बरकरार रखते हुए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डिजिटल गैलरी में वीडियो डिस्प्ले होगा और इससे मेंटेनेंस के लिए राजस्व जुटाया जाएगा। साइट पर पार्किंग और सेक्टर-20 से कुंडी गांव तक पैदल कनेक्टिविटी भी विकसित होगी।मेला ग्राउंड प्रस्ताव पर जताई थी आपत्तिमेयर श्यामलाल बंसल ने पहले साइट को मेला ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव दिया था। स्थानीय लोगों ने पेड़ों और इकोसिस्टम पर असर की आशंका जताते हुए इसका विरोध किया था। अब निगम का जोर संरक्षण के साथ मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।कोटहरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आम की बगिया को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए पत्र लिखा है। एनओसी के बाद कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और फिर एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा।विनय कुमार, आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला