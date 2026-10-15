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Panchkula News: घर के बाहर खड़ी बुलेट चुराने पहुंचे दो संदिग्ध, आहट मिलते ही भागे

Thu, 15 Oct 2026 02:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:19 AM IST
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Two suspects arrived to steal a Bullet motorcycle parked outside a house but fled upon hearing a noise.
कालका। ओल्ड कसौली रोड पर गुरुद्वारे के नजदीक घर के बाहर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करने के प्रयास हुआ। सोमवार देर रात करीब दो बजे मोटरसाइकिल चोरी करने पहुंचे दो संदिग्ध मकान मालिक के बाहर निकलते ही मौके से फरार हो गए। इससे मोटरसाइकिल चोरी होने से बच गई। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
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जानकारी देते हुए मंटेक सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात दो संदिग्ध उनके घर के बाहर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें घर के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधि महसूस हुई। जब वह बाहर निकले तो दोनों संदिग्ध उन्हें देखकर मौके से भाग गए।
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मंटेक सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष भी उनके घर के बाहर से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है।
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