Panchkula News: आज बिजली सप्लाई रहेगी बाधित

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कालका। शर्मा कॉलोनी में श्मशान घाट के पास स्थित दो गलियों में 15 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान 11 केवी भारत नगर फीडर के तहत बिजली की पुरानी तारों, एलटी कंडक्टर और केबल बदलने का कार्य किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी कालका ने दी।



संवाद न्यूज एजेंसी