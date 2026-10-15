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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Dr. Archana Gupta visited Goddess Kali for darshan during Navratri.

Panchkula News: नवरात्र पर डॉ. अर्चना गुप्ता ने मां काली के दर्शन किए

Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
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Dr. Archana Gupta visited Goddess Kali for darshan during Navratri.
कालका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने शारदीय नवरात्र पर प्राचीन श्री काली माता मंदिर में माथा टेककर पूजा-अर्चना की और हवन-यज्ञ में आहुति दी। कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाकर प्रदेश की सुख-शांति और समृद्धि के लिए अरदास की। विधायक ने डॉ. अर्चना गुप्ता को मां काली की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर डॉ. गुप्ता ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख-समृद्धि की कामना की।
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