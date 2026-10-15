Panchkula News: खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का पांचवां आरोपी गिरफ्तार

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डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह के अनुसार, वन विभाग कालका की शिकायत पर पिंजौर में मामला दर्ज किया गया था। अमरावती चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह की अगुवाई में पुलिस ने इससे पहले संजीव कुमार उर्फ संजू, विशाल उर्फ चीनू, कृष्ण कुमार और रिंकू कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई दो लोहे की आरियां भी बरामद की गई थीं। विज्ञापन

डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह के अनुसार, वन विभाग कालका की शिकायत पर पिंजौर में मामला दर्ज किया गया था। अमरावती चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह की अगुवाई में पुलिस ने इससे पहले संजीव कुमार उर्फ संजू, विशाल उर्फ चीनू, कृष्ण कुमार और रिंकू कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई दो लोहे की आरियां भी बरामद की गई थीं।

पिंजौर। सूरजपुर के जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पंचकूला पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हन्नी पुत्र गुरनाम सिंह निवासी पटियाला, पंजाब, हाल निवासी मॉडल टाउन के रूप में हुई है।