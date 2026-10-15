फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Fifth accused arrested for illegal felling of Khair trees.

Panchkula News: खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का पांचवां आरोपी गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Fifth accused arrested for illegal felling of Khair trees.
पिंजौर। सूरजपुर के जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पंचकूला पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हन्नी पुत्र गुरनाम सिंह निवासी पटियाला, पंजाब, हाल निवासी मॉडल टाउन के रूप में हुई है।
विज्ञापन

डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह के अनुसार, वन विभाग कालका की शिकायत पर पिंजौर में मामला दर्ज किया गया था। अमरावती चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह की अगुवाई में पुलिस ने इससे पहले संजीव कुमार उर्फ संजू, विशाल उर्फ चीनू, कृष्ण कुमार और रिंकू कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई दो लोहे की आरियां भी बरामद की गई थीं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed