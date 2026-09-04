Panchkula News: दो स्नैचर गिरफ्तार, पूछताछ में एक और वारदात का खुलासा

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-19 में राहगीर से मोबाइल फोन छीनने के मामले में क्राइम ब्रांच-2 ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सन्नी उर्फ पन्ना और विकास उर्फ शक्तिमान, दोनों निवासी डेराबस्सी, मोहाली के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने एक अन्य स्नैचिंग की वारदात का भी खुलासा किया है। एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद दोनों को वीरवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह के अनुसार, 29 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे युवक ग्रीन पार्क फेस-2 स्थित पेट्रोल पंप के पीछे वाली सड़क से चंडीगढ़ स्थित घर जा रहा था। फेस-2 के पास वह मोबाइल पर घरवालों से बात कर रहा था। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। थाना सेक्टर-20 में केस दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच-2 को सौंपी गई थी।क्राइम ब्रांच-2 प्रभारी प्रवीण मलिक की अगुवाई में टीम ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1 सितंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बुलेट और छीना गया मोबाइल बरामद किया। जांच के दौरान एक अन्य वारदात में छीना गया मोबाइल भी बरामद हुआ, जिससे दूसरी स्नैचिंग का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, विकास उर्फ शक्तिमान के खिलाफ थाना सेक्टर-14 पंचकूला में वर्ष 2024 में स्नैचिंग का मामला पहले से दर्ज है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।