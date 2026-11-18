संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल क्रिकेट नर्सरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिले के लिए अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग के लड़के-लड़कियों के ट्रायल 22 नवंबर को होंगे। ट्रायल सुबह नौ बजे क्रिकेट स्टेडियम में लिए जाएंगे।नर्सरी समिति के सदस्य अमरजीत कुमार ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी सफेद क्रिकेट यूनिफॉर्म में निर्धारित समय पर पहुंचें। ट्रायल में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।