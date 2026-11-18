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पार्षदों के साथ बैठक कर जानेंगे वार्डों की समस्याएं



कालका। अरुण नांदल ने कालका नगर परिषद के डीएमसी पद का कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्षदों के साथ बैठक कर वार्डों की मूलभूत समस्याओं की जानकारी लेना और उनका समाधान करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करवाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि कुछ पार्षदों से चर्चा हुई है। आगामी बैठकों में विचार-विमर्श कर सैनिटेशन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

संवाद न्यूज एजेंसी