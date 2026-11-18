Panchkula News: गुरुपर्व के उपलक्ष में गुरुद्वारा में प्रभात फेरियों का आयोजन शुरू
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:31 AM IST
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फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाई पालकी, श्रद्धालुओं ने किया शब्द कीर्तन
संवाद न्यूज एजेंसी
बरवाला। श्री गुरु नानक देव जी के 24 नवंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बरवाला सहित आसपास के गांवों में शनिवार सुबह प्रभात फेरियां निकाली गईं। बरवाला, नगल, अलीपुर, भरेली, नयागांव, संगराना, टोडा और बूंगा में गुरुद्वारा कमेटियों व ग्रामीणों के सहयोग से सुबह पांच बजे प्रभात फेरी शुरू हुई।
इस दौरान गुरु नानक देव जी की पालकी को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ढोल-नगाड़ों के साथ निकली प्रभात फेरियों में श्रद्धालुओं ने शब्द कीर्तन कर गुरु महिमा का गुणगान किया। जगह-जगह ग्रामीणों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया और पालकी के आगे शीश नवाकर आशीर्वाद लिया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बरवाला। श्री गुरु नानक देव जी के 24 नवंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बरवाला सहित आसपास के गांवों में शनिवार सुबह प्रभात फेरियां निकाली गईं। बरवाला, नगल, अलीपुर, भरेली, नयागांव, संगराना, टोडा और बूंगा में गुरुद्वारा कमेटियों व ग्रामीणों के सहयोग से सुबह पांच बजे प्रभात फेरी शुरू हुई।
इस दौरान गुरु नानक देव जी की पालकी को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ढोल-नगाड़ों के साथ निकली प्रभात फेरियों में श्रद्धालुओं ने शब्द कीर्तन कर गुरु महिमा का गुणगान किया। जगह-जगह ग्रामीणों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया और पालकी के आगे शीश नवाकर आशीर्वाद लिया।
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