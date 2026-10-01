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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Toy trains on the Kalka-Shimla track to remain cancelled until November 30; repair work underway near Bridge No. 57.

Panchkula News: कालका-शिमला ट्रैक पर 30 नवंबर तक रद्द रहेंगी टॉय ट्रेनें, पुल संख्या 57 के पास मरम्मत कार्य जारी

Thu, 01 Oct 2026 02:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:39 AM IST
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Toy trains on the Kalka-Shimla track to remain cancelled until November 30; repair work underway near Bridge No. 57.
फोटो सहित
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संवाद न्यूज एजेंसी

कालका। विश्व धरोहर कालका-शिमला हेरिटेज ट्रैक पर सफर करने वाले रेल यात्रियों और पर्यटकों को बड़ा झटका लगा है। रेलवे प्रशासन ने कालका-शिमला सेक्शन पर ट्रेनों के रद्दीकरण की अवधि को 1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।



रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कालका-शिमला रेल खंड पर स्थित टकसाल और गुम्मन स्टेशनों के बीच (किमी 07/16-17) पुल संख्या 57 के पास भारी कटाव के चलते मिट्टी बह गई थी। ट्रैक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां युद्धस्तर पर बहाली व मरम्मत कार्य चल रहा है।
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30 नवंबर तक पूरी तरह रद्द रहेंगी ये ट्रेनें:

- अप दिशा (कालका से शिमला): गाड़ी संख्या 52457, 52451, 52459, 52455 और अप मिक्स ट्रेन।

- डाउन दिशा (शिमला से कालका): गाड़ी संख्या 52458, 52452, 52460, 52456 और डाउन मिक्स ट्रेन।

- कालका-धरमपुर के बीच आंशिक रूप से चलेंगी ये ट्रेनें:

- ट्रेन नंबर 52453: यह ट्रेन कालका से नहीं चलेगी बल्कि धरमपुर से शिमला के लिए रवाना होगी (कालका-धरमपुर के बीच रद्द)।
- ट्रेन नंबर 52454: यह ट्रेन शिमला से चलकर धरमपुर में ही यात्रा समाप्त करेगी (धरमपुर-कालका के बीच रद्द)।
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