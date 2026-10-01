फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   One arrested for cutting Khair wood.

Panchkula News: खैर की लकड़ी काटने के आरोप में एक गिरफ्तार

Thu, 01 Oct 2026 02:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
One arrested for cutting Khair wood.
पिंजौर। जट्टामाजरी गांव के पास खैर की लकड़ी अवैध रूप से काटकर ले जाने के आरोप में वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को मौके पर काबू किया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। वन विभाग की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन

27 सितंबर की रात प्रेमपुरा चेक पोस्ट क्षेत्र में वन दरोगा सरजीत सिंह, वन रक्षक ज्ञानदेव और राखा रामकरण गश्त पर थे। उन्हें बिना नंबर की सफेद गाड़ी संदिग्ध हालत में दिखाई दी। रात करीब 11 बजे जट्टामाजरी के पास तीन लोग गाड़ी में लकड़ी लोड करते मिले। टीम ने घेराबंदी की तो तीनों भागने लगे। वन कर्मचारियों ने मान सिंह उर्फ गोरा निवासी कर्णपुर को पकड़ लिया, जबकि तारा और बिल्ला निवासी जट्टामाजरी फरार हो गए। गाड़ी से खैर की लकड़ी के 16 लट्ठे और हाथ से चलने वाला आरा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने लकड़ी मुल्लापुर ले जाने की बात कही। विभाग ने आरोपी, गाड़ी और लकड़ी कब्जे में लेकर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का अनुरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed