Panchkula News: हिमाचल सीमा से सटे गांवों-कॉलोनियों में गश्त और औचक जांच बढ़ाने के निर्देश

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जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की बैठक में उपायुक्त ने स्कूल-कॉलेजों के आसपास भी पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे की तस्करी और इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतों पर पुलिस के टोल फ्री नंबर 7087081100 पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।आठ माह में एनडीपीएस के 91 मामलेएसीपी क्राइम अमन कुमार ने बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त 2026 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 91 मामले दर्ज किए गए। जागरूकता अभियान के तहत पुलिस टीमों ने जिले के 556 गांवों और क्षेत्रों में पहुंचकर 36,074 लोगों को जागरूक किया।स्कूल-कॉलेजों के आसपास पान विक्रेताओं की जांच में कूलिप नामक तंबाकूयुक्त पदार्थ मिला। पुलिस ने संबंधित गोदाम पर छापेमारी कर इसकी बिक्री रोकने की कार्रवाई की। दुकानदारों को दोबारा बिक्री मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।