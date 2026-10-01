Panchkula News: सकेतड़ी में व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या की
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:49 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:49 AM IST
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पंचकूला। सकेतड़ी स्थित पार्क में पेड़ से लटकर बुधवार सुबह करीब 45 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रमनपाल सकेतड़ी निवाासी के रूप में हुई है। वह सकेतड़ी में किराये के मकान में रहता था और मजदूरी का काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद एमडीसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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