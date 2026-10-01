Panchkula News: आज होगा दो दिवसीय वॉलीबॉल महाकुंभ का आगाज

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इस कड़ी में 1 अक्टूबर को 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अंडर-18 वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसका फाइनल 2 अक्टूबर को होगा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को आयु प्रमाण पत्र और स्थानीय पते का प्रमाण पत्र लाना होगा। इसमें केवल कालका, परवाणू और पिंजौर की टीमें भाग ले सकेंगी। 2 अक्टूबर को ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से होगी।

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कालका। श्री सनातन धर्म वॉलीबॉल क्लब कालका की ओर से मिनी स्टेडियम, नजदीक गीता भवन में आज से दो दिवसीय वॉलीबॉल महाकुंभ का आगाज होगा। प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्गों में मुकाबले करवाए जाएंगे।