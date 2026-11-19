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एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा ने बताया कि 13 नवंबर को एमडीसी सेक्टर-5 निवासी एक व्यक्ति ने मनसा देवी थाने में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह सिंह द्वार से भैंसा टिब्बा जाने के लिए ऑटो में सवार हुआ था। ऑटो में पहले से दो-तीन युवक बैठे थे। कुछ दूरी पर चालक ने सेक्टर-5 स्थित गणेश मंदिर के पास लंगर खाने जाने की बात कही।इस पर शिकायतकर्ता ने ऑटो से उतरकर दूसरा वाहन लेने की बात कही तो आरोपियों ने किराये को लेकर उससे बहस शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए।पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनू उर्फ चोपड़ा, दीपक कुमार उर्फ दीपू और दीपक उर्फ पूर्ण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर मोबाइल और ऑटो बरामद किया गया।