पंजाब की शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे: हरभजन ईटीओ
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:22 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:22 PM IST
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चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने होशियारपुर के बारियां कलां गांव में बाबा साहेब डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कड़ी निंदा की। उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब का माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने देश को मजबूत संविधान देकर हर नागरिक को समान अधिकार दिए। सूबे की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन को घटना की तुरंत जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। कानून के तहत ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि कोई ऐसी हिम्मत न कर सके।
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मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने देश को मजबूत संविधान देकर हर नागरिक को समान अधिकार दिए। सूबे की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन को घटना की तुरंत जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। कानून के तहत ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि कोई ऐसी हिम्मत न कर सके।
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