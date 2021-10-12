Panchkula News: सूरज सिनेमा के पास पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ में बाइक चोरी करने की बात कबूली

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने बिना नंबर प्लेट की दो मोटरसाइकिलों पर घूम रहे दो युवकों को गिरफ्तार कर वाहन चोरी के मामले का खुलासा किया है। आरोपियों की पहचान पंचकूला निवासी समीर और मौली जागरां, चंडीगढ़ निवासी दीपक वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सेक्टर-1 स्थित सूरज सिनेमा के पास चोरी की बाइक लेकर खड़े थे। जांच के दौरान दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर पूछताछ की गई तो दोनों ने करीब एक माह पहले ढकोली से बाइक चोरी करने की बात कबूल की।दस्तावेज नहीं दिखा सके तो खुला राजपुलिस के अनुसार 15 सितंबर को क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने सूरज सिनेमा के पास दोनों युवकों को बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलों पर देखा। पुलिस ने दोनों से वाहनों के दस्तावेज मांगे, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मोटरसाइकिलें करीब एक माह पहले ढकोली से चोरी की थीं।नंबर प्लेट तोड़कर फेंकीपुलिस के मुताबिक चोरी के बाद आरोपियों ने दोनों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट तोड़कर हटा दी थीं, ताकि वाहनों की पहचान न हो सके। पुलिस ने दोनों चोरी की बाइक बरामद कर ली हैं। थाना सेक्टर-7 में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।