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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   The Himalayan Queen will run between Shimla and Dharampur starting today.

Panchkula News: आज से शिमला और धर्मपुर के बीच दौड़ेगी हिमालयन क्वीन

Sun, 01 Nov 2026 02:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:21 AM IST
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The Himalayan Queen will run between Shimla and Dharampur starting today.
- अब इस ट्रैक पर ट्रेनो की संख्या बढ़कर हो जाएगी 2
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दो नवंबर से धर्मपुर से शिमला के लिए भी शुरू होगी सेवा, सात कोच के साथ चलेगी ट्रेन
संवाद न्यूज एजेंसी

कालका। कालका-शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर सफर करने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने ट्रेन संख्या 52455/52456 हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस को शिमला-धर्मपुर के बीच आंशिक रूप से बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रेन 1 नवंबर से शिमला से धर्मपुर और 2 नवंबर से धर्मपुर से शिमला के लिए नियमित रूप से चलने लगेगी।
रेलवे के आदेशानुसार, 1 नवंबर को ट्रेन संख्या 52456 शाम 6:40 बजे शिमला से धर्मपुर के लिए रवाना होगी। ट्रेन सात कोच के साथ संचालित होगी, जिसमें चार सीजेड, दो एफसीजेड और एक जीएसआर कोच शामिल होगा। वहीं, 2 नवंबर से ट्रेन संख्या 52455 धर्मपुर से शिमला के लिए चलेगी।
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सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। दोनों स्टेशनों पर चालक दल, ट्रेन मैनेजर और शंटर की तैनाती के साथ रैक की तकनीकी जांच और लोकोमोटिव में ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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गौरतलब है कि इस रूट पर ट्रेन संख्या 52453 पहले से संचालित है। यह रोजाना सुबह 7:50 बजे धर्मपुर से रवाना होकर 11:50 बजे शिमला पहुंचती है। वापसी में यह ट्रेन 52454 नंबर से चलती है।
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