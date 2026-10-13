Panchkula News: गेस्ट टीचरों को नियमित करे सरकार, वरना करेंगे आंदोलन

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डीएसटीए के राज्य चेयरमैन धर्मेंद्र ढांडा, राज्य प्रधान विजेंद्र मोर, महासचिव सुनील यादव और प्रेस सचिव बूटा सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि गेस्ट टीचर करीब 20 वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। नियुक्ति के समय वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते थे।सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप उन्हें पात्र सेवा लाभ दे और नियमितीकरण का समाधान निकाले। संगठन ने सरकार से बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की अपील की।एसोसिएशन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को भी अव्यावहारिक बताया। संवाद