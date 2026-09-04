Panchkula News: क्राइम ब्रांच ने 19 वर्षीय युवक को देसी कट्टे के साथ पकड़ा

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पंचकूला। क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने अलीपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय युवक को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवम डेराबस्सी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 3 सितंबर की शाम क्राइम ब्रांच-1 की टीम इंडस्ट्रियल एरिया अलीपुर बरवाला कट के पास गश्त पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शिवम अवैध देसी कट्टा लेकर अलीपुर से खटौली जाने वाली सडक़ पर किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बताए गए हुलिए के युवक को घेरकर काबू कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपी की लोअर की बाईं जेब से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ थाना चंडीमंदिर में आर्म्स एक्ट के तहम मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।