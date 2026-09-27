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Panchkula News: धान खरीद से पहले गरमाया मामला, 12 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी

Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
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Tensions rise ahead of paddy procurement; strike threatened from October 12.
पंचकूला। एचएएफईडी कर्मचारी यूनियन ने धान खरीद से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा और मांगें पूरी नहीं होने पर 12 अक्टूबर से शांतिपूर्ण हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। राज्य अध्यक्ष गुरविंदर कौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीद व्यवस्था पर चर्चा की गई। इसके बाद ज्ञापन हैफेड के प्रबंध निदेशक चंदर शेखर खरे को सौंपा गया।
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यूनियन ने कहा कि धान खरीद शुरू होने से पहले ही करीब 30 प्रतिशत धान मंडियों में पहुंच चुका है। स्पष्ट ई-खरीद व्यवस्था और मानक संचालन प्रक्रिया नहीं होने से पहचान, खरीद और ऑनलाइन एंट्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यूनियन ने तत्काल दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। साथ ही पिछले सीजन जैसी कार्रवाई नहीं करने, कर्मचारियों को निलंबन, बर्खास्तगी, वित्तीय वसूली और आरोपपत्र से बचाने तथा निलंबित-बर्खास्त कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा कर नियमों के अनुसार बहाली की मांग की। मिलर द्वारा धान की मात्रा व गुणवत्ता स्वीकार करने के बाद कर्मचारियों पर वित्तीय भार न डालने की मांग भी रखी।
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