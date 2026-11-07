Panchkula News: बंदरों को पकड़ने के लिए लगा टेंडर, लावारिस पशुओं के लिए बनी टीमें

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। पंचकूला की सभी गोशालाएं पूरी तरह भर चुकी हैं। जगह की कमी के चलते पशु पकड़ो अभियान भी ठंडा पड़ गया था। अब नगर निगम ने बंदरों और संरक्षित पशुओं को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। घग्गर नदी के दोनों ओर बसे सेक्टरों के लोग बंदरों से परेशान हैं।नगर निगम की ओर से पंचकूला को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए साल दर साल डेडलाइन दी गई, लेकिन हर बार दावे फेल साबित हुए। आखिरी डेडलाइन 31 अगस्त 2025 तय की गई थी। एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सड़कों पर गाय-बैलों के झुंड घूम रहे हैं। गायों से ज्यादा नंदी दिखाई देने पर निगम ने नंदीशाला खोलने के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे, लेकिन प्रक्रिया अब भी अटकी हुई है। निगम नंदीशालाओं की जांच करवा चुका है और कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।सड़कों पर पशुओं के झुंड बन रहे हादसों की वजहआवारा पशु सड़कों, पार्कों, पार्किंग स्थलों और खाली मैदानों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इनके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ की जान भी जा चुकी है। ट्रैफिक जाम और गंदगी की समस्या भी बढ़ी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पंचकूला की खराब रैंकिंग के पीछे भी इसे बड़ी वजह माना जा रहा है।नगर निगम के अनुसार पशुओं को पकड़ने और उनके रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें शिफ्ट करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वार्ड कमेटी अभियान की रिपोर्ट रखेगी।कोटगैर-निर्धारित जगहों पर चारा डालना बंद करना होगाइंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के रिहायशी इलाकों में पशुओं की लंबी कतारें सड़कों और पार्कों में दिखाई देती हैं। कचरा पॉइंट पर भी पशु भोजन करते नजर आते हैं। अब निगम को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को भी गैर-निर्धारित जगहों पर पशुओं को चारा डालना बंद करना होगा।- एसके नैयर, पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षकोटपशुओं को पकड़ने के लिए निगम ने काम साैंप दिया है और टीमें संरक्षित पशुओं को पकड़ रही हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए भी टेंडर हो चुका है।- विनय कुमार, नगर निगम आयुक्त,पंचकूला