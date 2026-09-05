शिक्षक दिवस आज : गर्ल्स कॉलेज में शिक्षकों के लिए छात्राओं ने सजाई खास वॉल

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स्कूलों में फूल, शुभकामना कार्ड और हस्तनिर्मित उपहारों से होगा गुरुजनों का सम्मानविद्यार्थी संभालेंगे एक दिन के लिए शिक्षक की जिम्मेदारीसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। गुरु के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का पर्व शिक्षक दिवस शनिवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय, सेक्टर-20 में कार्यरत पीटीआई राजेश कुमार को सम्मानित करेंगे। वहीं, सेक्टर-14 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में छात्राओं ने शिक्षकों के सम्मान में खास वॉल तैयार की है जिस पर उनके हस्ताक्षर गुरु-शिष्य के रिश्ते की यादगार बनेंगे। जिले के स्कूलों में शिक्षक दिवस को लेकर विभिन्न गतिविधियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।भारत में हर वर्ष पांच सितंबर को महान शिक्षाविद्, दार्शनिक और देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाले मार्गदर्शक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, संस्कार, सोच और भविष्य को आकार देने वाले शिल्पकार होते हैं।खेल सुविधाओं के विकास में रहा योगदानसंस्कृति स्कूल के पीटीआई राजेश कुमार को शिक्षण के साथ खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में खेल मैदान, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट कोर्ट के साथ छह लेन रनिंग ट्रैक जैसी आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। राजेश कुमार ने कहा कि वह यह सम्मान अपने विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं। विद्यार्थियों की मेहनत और निष्ठा के कारण ही उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है।फूल और कार्ड से जताएंगे आभारजिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर असिन्द्र कुमार ने बताया कि शिक्षक दिवस विद्यार्थियों को शिक्षकों के प्रति मन में छिपे सम्मान और आभार को व्यक्त करने का अवसर देता है। स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षकों को फूल, शुभकामना कार्ड, हस्तनिर्मित उपहार और स्मृति-चिह्न भेंट करेंगे। इसके अलावा पोस्टर एवं स्लोगन लेखन, निबंध, प्रश्नोत्तरी, धन्यवाद-पत्र लेखन और गुरु-शिष्य संवाद जैसी गतिविधियां भी होंगी।एक दिन शिक्षक बनेंगे विद्यार्थीशिक्षक दिवस पर ‘विद्यार्थी बने शिक्षक’ गतिविधि भी आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थी एक दिन के लिए शिक्षक की भूमिका निभाकर कक्षा में अपने साथियों को पढ़ाएंगे। इससे उन्हें शिक्षक की जिम्मेदारी और शिक्षण कार्य की चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा।ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में बढ़ाया मानशिक्षक की कलम सेकुशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण सहित अनेक पदक अर्जित किए हैं। विद्यार्थियों ने बुल्गारिया और कोरिया की धरती पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया है।-राजेश कुमार, पीटीआईकोटएक अच्छे शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन में वर्षों नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बना रहता है।-असिंद्र कुमार, जिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर, पंचकूला