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माता मनसा देवी परिसर स्थित श्री मुक्ति नाथ वेद विद्याश्रम के रजत जयंती समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री, गुरुकुल के विकास के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणासंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। विद्यार्थी वेदों और भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करने के साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक में भी दक्ष बनें। डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़ना जरूरी है। इससे विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सकेगा। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को माता मनसा देवी मंदिर परिसर स्थित श्री मुक्ति नाथ वेद विद्याश्रम के रजत जयंती समारोह में कही। उन्होंने गुरुकुल के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुकुल चरित्रवान और संस्कारवान नागरिक तैयार करने का केंद्र हैं। यहां वेदों और शास्त्रों के ज्ञान के साथ राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत में विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद और योग का विशाल ज्ञान भंडार है।उन्होंने बताया कि गुरुकुल में विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा दी जाती है। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों और नेपाल से भी विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। वेद, संस्कृत, दर्शन और साहित्य के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्कृत के संरक्षण के लिए कैथल के मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। माता मनसा देवी परिसर में 22 करोड़ 19 लाख रुपये से राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का भवन बनाया जा रहा है।गुरुकुल संस्थापक आचार्य स्वामी प्रसाद मिश्र ने बताया कि यहां से पढ़े 460 से अधिक विद्यार्थी सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने हवन में आहुति डालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मेयर श्याम लाल बंसल, उपायुक्त सतपाल शर्मा और गुरुकुल प्रबंधन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।