Panchkula News: गोबिंदपुर प्लांट में स्टॉक का खेल, रिकॉर्ड में 200 मीट्रिक टन माल अधिक

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माइनिंग विभाग ने टिप्पर किया इंपाउंड, रिकॉर्ड में दर्ज और मौके पर मिले स्टॉक का दोबारा सत्यापन शुरू।संवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी। रायपुररानी-शाहपुर रोड पर ग्रामीणों द्वारा ग्रेवर से भरा टिप्पर रोके जाने के बाद गोबिंदपुर स्थित ब्रदर्स स्क्रीनिंग प्लांट में शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई। टीम ने प्लांट के दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर और मौके पर मौजूद खनन सामग्री का मिलान किया। जांच में रिकॉर्ड में मौके पर उपलब्ध स्टॉक से करीब 200 मीट्रिक टन माल अधिक दर्ज पाया गया। स्टॉक में यह अंतर किस वजह से आया, इसकी विस्तृत जांच माइनिंग विभाग ने शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने प्लांट से निकल रहे टिप्पर में अवैध खनन सामग्री होने की आशंका जताते हुए पुलिस और माइनिंग विभाग को सूचना दी थी। माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टिप्पर नंबर एचआर-68-डी-9455 को इंपाउंड कर रायपुररानी पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया।टिप्पर के बाद प्लांट तक पहुंची सीएम फ्लाइंगटिप्पर पर कार्रवाई के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम गोबिंदपुर स्थित प्लांट पहुंची। टीम ने स्टॉक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच करते हुए मौके पर मौजूद सामग्री का सत्यापन किया। रिकॉर्ड और मौके के स्टॉक का मिलान करने पर करीब 200 मीट्रिक टन का अंतर सामने आया। इसके बाद माइनिंग विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर विस्तृत सत्यापन शुरू कराया गया।जांच के बाद साफ होगी स्थितिमाइनिंग विभाग की टीम अब प्लांट के दस्तावेजों और स्टॉक का दोबारा सत्यापन कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि रिकॉर्ड में अतिरिक्त स्टॉक दर्ज होने की वजह क्या है और मामले में खनन नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जांच के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग की टीम में सब इंस्पेक्टर हितेंद्र गौतम, एएसआई राकेश, संजय कुमार, प्रदीप कुमार और एचसी गुरमीत सिंह शामिल रहे।कोटग्रामीणों की ओर से अवैध माइनिंग में लिप्त एक टिप्पर की सूचना आई थी। जिसके बाद रायपुररानी थाना की एक टीम मौके पर गई व टिप्पर को थाना में खड़ा कर दिया है। आगामी कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दे दी है। - प्रीतम सिंह, थाना प्रभारी, रायपुररानी