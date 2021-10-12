Panchkula News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीजी कॉलेज में खेलों का उत्साह, 110 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी लिया हिस्सा, खेल भावना का दिया संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा ने किया। प्रतियोगिताओं में 40 छात्राओं और 70 छात्रों सहित कुल 110 विद्यार्थियों ने भाग लिया।इस अवसर पर 100 मीटर दौड़, 4x100 मीटर रिले, नींबू दौड़ और रस्साकशी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 100 मीटर छात्रा वर्ग में बीपीएड की सोनिया प्रथम, आरती द्वितीय और रिया सैनी तृतीय रहीं। छात्र वर्ग में आदित्य ने पहला, पारस ने दूसरा और जतिन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। नींबू दौड़ में छात्रा वर्ग में गुड़िया कुमारी प्रथम, रिया द्वितीय और आरती तृतीय रहीं, जबकि छात्र वर्ग में कार्तिक ने पहला स्थान हासिल किया।शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच हुई विशेष रस्साकशी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। छात्र और छात्रा दोनों वर्गों में बीपीएड टीम विजेता रही।प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉ. राम मेहर, डॉ. नजरू निशा, डॉ. भूपिंदर सिंह, नीरज, प्रवीण ढांडा और मुकेश का विशेष योगदान रहा।