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Panchkula News: कथा के समापन पर उमड़े श्रद्धालु, भंडारे में किया प्रसाद ग्रहण

Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
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Devotees thronged the venue at the conclusion of the religious discourse and partook of the *prasad* served at the community feast.
पंचकूला। रघुनाथ मंदिर, सेक्टर-15 में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का विधिवत समापन हुआ। अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री संदीप शास्त्री जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण किया और भगवान के जयकारे लगाए। आचार्य श्री संदीप शास्त्री जी ने कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं से सत्य, धर्म, सेवा और सदाचार को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कथा के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समापन अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना कर सभी के सुख-समृद्धि की कामना की गई। मंदिर समिति के सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे।
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