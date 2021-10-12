Panchkula News: शिवलिंग को दिया खाटू श्याम का स्वरूप, आज होगा विशेष कीर्तन

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कालका। श्री सत्यनारायण मंदिर में सावन माह के दौरान चल रहा धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में प्रतिदिन शिवलिंग को विभिन्न स्वरूपों में सजाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को शिवलिंग को श्री खाटू श्याम भगवान का स्वरूप दिया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिवभक्त शुभम खुराना, सुमन, नीरज भट्ट, हर्ष वर्मा और अनुज बंसल ने बताया कि पिछले करीब एक माह से मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन चल रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात पंचामृत अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार और कीर्तन का आयोजन होगा। इसके पश्चात आरती कर भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। आयोजन का समापन विशाल भंडारे के साथ होगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। संवाद