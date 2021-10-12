फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Second wife also entitled to family pension after death of first wife: AFT

पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी को भी पारिवारिक पेंशन का हक: एएफटी

Fri, 11 Sep 2026 01:34 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Second wife also entitled to family pension after death of first wife: AFT
चंडीगढ़। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हक है। यह हक तब भी है जब दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध न मानी जाए।
विज्ञापन

यह फैसला जालंधर निवासी सतनाम कौर के मूल आवेदन पर आया है। न्यायाधिकरण ने 15 सितंबर 2018 के उस पत्र को रद्द किया जिसने उन्हें पेंशन देने से इन्कार किया था। पीठ ने केंद्र सरकार को 10 फरवरी 2017 से सामान्य पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया। इन लाभों पर छह फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन

जगत सिंह ने 1 जनवरी 1940 को मोहिंदर कौर से पहली शादी की थी। उन्होंने 13 अप्रैल 1970 को मोहिंदर कौर की सहमति से सतनाम कौर से दूसरी शादी की। सतनाम कौर और जगत सिंह की एक बेटी सुखविंदर कौर भी थी। सेना के सेवा रिकॉर्ड में दोनों पत्नियों और बेटी का नाम दर्ज था।
विज्ञापन
विज्ञापन



मामले के तथ्य :

जगत सिंह 9 जुलाई 1961 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मृत्यु 13 फरवरी 1998 को हुई। इसके बाद मोहिंदर कौर को 14 फरवरी 1998 से पारिवारिक पेंशन मिलने लगी। मोहिंदर कौर की 9 फरवरी 2017 को मृत्यु के बाद पेंशन बंद कर दी गई। सतनाम कौर ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेंशन जारी करने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया था।




न्यायाधिकरण का निर्णय :

केंद्र सरकार ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी को अवैध बताया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि बहुविवाह की स्थिति में दूसरी शादी भले ही शून्य मानी जाए लेकिन लंबे सहवास और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी को भरण-पोषण और पेंशन संबंधी लाभों से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed