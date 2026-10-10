Panchkula News: पंचकूला में सबसे पहले शुरू हुई स्कूलों की सेफ्टी जांच, 35 कंडम इमारतें ध्वस्त

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67 कंडम इमारतों पर हथौड़ा : जिला शिक्षा विभाग ने जिले में 67 जर्जर इमारतें चिह्नित की थीं। जिला परियोजना अधिकारी (डीपीसी) जोगिंदर लाठर के नेतृत्व में एसडीओ और जेई की टीम ने इनकी रिपोर्ट तैयार की। पिछले डेढ़ महीने में 35 इमारतें ध्वस्त की जा चुकी हैं। शेष कंडम भवनों को हटाने के लिए विभाग नया सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।जनसुविधा ढांचों का सर्वे : विभाग ने सभी स्कूलों से बालक, बालिका और दिव्यांग विद्यार्थियों के शौचालयों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। स्कूलों को सुविधाएं उपलब्ध होने का प्रमाण भी देना होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधाएं सुनिश्चित करना है।कोटसोनीपत जैसा हादसा पंचकूला में न दोहराया जाए, इसके लिए हर स्कूल की छत, गेट और चारदीवारी की दोबारा जांच कराई है। जिले में कंडम भवनों को हटाने की कार्रवाई डेढ़ महीने से की जा रही है।-जोगिंदर लाठर, जिला परियोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग, पंचकूला