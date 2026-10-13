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Panchkula News: सिविल अस्पताल के गेट पर चार महीने से धंसी सड़क, गंदे पानी से गुजर रहे मरीज

Tue, 13 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:22 AM IST
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Road at Civil Hospital gate caved in for four months; patients forced to wade through filthy water.
पंचकूला। सेक्टर-6 सिविल अस्पताल के गेट नंबर-1 के बाहर सड़क चार महीने से धंसी हुई है। सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी और कीचड़ जमा है। इससे मरीजों को संक्रमण का खतरा बना हुआ है। एंबुलेंस की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। रोजाना सैकड़ों मरीज और तीमारदार इसी रास्ते से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में पहुंचते हैं।
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बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अंदर की मरम्मत की जिम्मेदारी उसकी है, जबकि गेट के बाहर का क्षेत्र निगम के अधीन है। प्रबंधन कई बार निगम को शिकायत और रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेयर श्याम लाल बंसल के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़क को नए टेंडरों में शामिल किया गया है। इसे प्राथमिकता दी गई है।
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