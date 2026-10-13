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Panchkula News: एकजुटता और सेवा का लिया संकल्प

Tue, 13 Oct 2026 02:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:29 AM IST
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Pledged to unity and service.
पंचकूला। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में रविवार को अग्रवाल समाज ने उनके आदर्शों को अपनाने, समाजसेवा को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का संकल्प लिया। सेक्टर-16 स्थित अग्रवाल भवन में अग्र मठ की ओर से आयोजित समारोह में नवंबर में चंडीगढ़ के कलाग्राम में एक माह तक चलने वाले मेले का पोस्टर भी जारी किया गया।
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मेले के माध्यम से समाज के लोगों को रोजगार और अन्य सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। इसका शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अभिभावकों को बच्चों की रुचि और क्षमताओं को समझते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। संस्कारवान युवा पीढ़ी ही समाज और देश को सही दिशा दे सकती है। अग्र मठ के अध्यक्ष सुरेश गर्ग ने कहा कि अग्रवाल समाज आपदा और संकट के समय सेवा कार्यों में आगे रहता है। समाजसेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर महापौर श्याम लाल बंसल, पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल मौजूद रहे।
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