Panchkula News: राम वनवास की लीला देख भावुक हुए दर्शक

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लीला में कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी सौंपने और भगवान श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास देने के दो वरदान मांगे। कैकेयी की मांग सुनकर राजा दशरथ शोक में डूब गए। संवाद विज्ञापन

लीला में कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी सौंपने और भगवान श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास देने के दो वरदान मांगे। कैकेयी की मांग सुनकर राजा दशरथ शोक में डूब गए। संवाद

रायपुररानी। पक्का तालाब पर श्री कृष्ण ड्रामाटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला के छठे दिन राम वनवास की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कैकेयी के दो वरदानों से लेकर भगवान श्रीराम के वन गमन तक के प्रसंगों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरा मैदान दर्शकों से भरा रहा।