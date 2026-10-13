Panchkula News: श्री काली माता के दरबार में श्रद्धा से टेका माथा

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कालका। प्राचीन श्री काली माता मंदिर में सोमवार को नवरात्र के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर के सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि सोमवार को मंदिर में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा जीएसटी ट्रिब्यूनल के जज सचिन जैन और लखनऊ मंडल रेलवे के आरपीएफ अधिकारी वीएन मिश्रा उपस्थित रहे। बताया कि शाम पांच बजे तक चांदी के दो नग माता के चरणों में अर्पित किए गए। संवाद