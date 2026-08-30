फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Ravi's sixes turned the match around; he smashed 47 runs off 20 balls.

Panchkula News: रवि के छक्कों से पलटा मैच, 20 गेंदों में 47 रन ठोके

Sun, 30 Aug 2026 01:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Ravi's sixes turned the match around; he smashed 47 runs off 20 balls.
एचएसआईडीसी ने जीता उद्घाटन मुकाबला
विज्ञापन

एचएसवीपी इंटर डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग का आगाज
सिविल सचिवालय को 30 रन से हराया; ऊर्जा विभाग ने वीटा को आठ विकेट से दी मात
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में एचएसवीपी इंटर डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज हुआ। उद्घाटन मुकाबले में हरियाणा अवस्थापना और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईडीसी) ने हरियाणा सिविल सचिवालय को 30 रन से हराकर जीत से शुरुआत की। टीम की जीत के नायक रवि रहे, जिन्होंने महज 20 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 47 रन की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एचएसआईडीसी की शुरुआत खराब रही। 36 रन तक टीम के चार विकेट गिर गए। अमन सैनी ने 31 और संदीप रहर ने 20 रन बनाकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से टीम फिर दबाव में आ गई। 16 ओवर में स्कोर 119 रन था।
विज्ञापन

इसके बाद रवि ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आखिरी चार ओवरों में गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और 20 गेंदों में 47 रन ठोक दिए। मनोज दत्त ने भी 40 रन का योगदान दिया। दोनों की पारियों के दम पर एचएसआईडीसी ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 164 रन बनाए। सचिवालय की ओर से रविंदर दहिया और शिवम कश्यप ने दो-दो विकेट लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


अंगद की नाबाद 54 रन की पारी बेकार
165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा सिविल सचिवालय ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। अंगद बिष्ट ने 48 गेंदों में आठ चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 134 रन ही बना सकी। एचएसआईडीसी की ओर से अमन सैनी और संदीप रहर ने तीन-तीन विकेट लिए। शानदार बल्लेबाजी के लिए रवि को मैन ऑफ द मैच, जबकि अंगद बिष्ट को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।


ऊर्जा विभाग ने वीटा को आठ विकेट से हराया
दिन के दूसरे मुकाबले में ऊर्जा विभाग ने हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन (वीटा) को आठ विकेट से शिकस्त दी। वीटा ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 101 रन बनाए। दिनेश ने 41, जबकि नवीन और संदीप ने 16-16 रन बनाए। ऊर्जा विभाग की ओर से शेखर राणा और आजाद ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऊर्जा विभाग ने 9.4 ओवर में दो विकेट खोकर 102 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। सुनील ने नाबाद 30, पवन छिकारा ने 30 और दीक्षित भाट ने 18 रन बनाए। शेखर राणा को मैन ऑफ द मैच और वीटा के दिनेश को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed