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गैंगस्टरां ते वार अभियान : 517 स्थानों पर रेड, 354 काबू

Sun, 30 Aug 2026 07:29 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:29 PM IST
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Crackdown on Gangsters: Raids at 517 locations, 354 apprehended.
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस का गैंगस्टरां ते वार अभियान जारी है। रविवार को पुलिस ने गैंगस्टरों के सहयोगियों के 517 ठिकानों पर रेड की। पुलिस टीमों ने 354 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 205 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

वहीं, पुलिस का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान भी जारी है। पुलिस ने रविवार को नशा तस्करी में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 किलोग्राम हेरोइन, 180 नशीली गोलियां और 900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। साथ ही तीन व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी राजी किया गया।
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